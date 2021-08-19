اختتام دورة تدريبية لإعداد مُدربي المراقبة الانتخابية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن اختتام الدورة التدريبية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية.

واخُتِتم مساء اليوم الخميس، الدورة التدريبية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية والتي أقامها إدارة العمليات الخارجية وقسم التدريب بالمفوضية العليا للانتخابات والتي استمرت لمدة يوميين متتالين، حيث تضمنت هذه الدورة العديد من النقاط المهمة والتي سوف تُسهم في تطوير عمل مراقبي الانتخابات، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية.

وأفادت ملاك ضياء الشلي مسؤولة عن اعتماد المراقبين، بأنه تم الانتهاء من برنامج تدريب النواه الأولى للمدربين المسؤولين على مراقبة الانتخابات الذين حضروا من مكاتب بنغازي وسبها وطرابلس، حيث تم إعطاء المادة لهم واستمرت الدورة لمدة يومين متتالين وكان البرنامج جيدا ومستوى التدريب عالي، وسوف يبدأ برنامج التدريب الذي ينطلق من المكاتب الانتخابية وتدريب المراقبين ومنظمات المجتمع المدني الذين سجلوا في منظومة المفوضية.

من جانبه قال محمود إبراهيم السعيطي من قسم التدريب مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، إن دورة إعداد المراقبين هي مراقبة الاستحقاق الانتخابي القادم وتضمنت العديد من النقاط حتى لا يكون في الاستحقاق الانتخابي القادم أي أخطاء ولا يحيد المراقب عن دوره.

كما تحدث علي أحمد محمد بلال من مكتب الإدارة الانتخابية سبها، عن الدورة قائلا: “الدورة رائعة وكما كنت اتوقعها فالعملية الانتخابية تعرفنا على مفهوم المراقبة الانتخابية وشركاء المفوضية في الانتخابات”.

أما مديحة عمران الشاوس من مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، صرحت بأنهم استفادوا من هذه الدورة ويتمنوا أن يستفيدوا منها المراقبين وأن يلتزموا بما جاء فيها حتى تكون الانتخابات القادمة ناجحة وتكون تقاريرهم بالمستوى المطلوب.