اختتام دورة تدريبية لتعزيز الإدارة النسائية في البلديات

اختُتمت في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات دورة تدريبية مكثفة استهدفت الفرق الإدارية العاملة في مراكز تدريب المرأة بعدد من البلديات، في إطار جهود مكتب دعم وتمكين المرأة لتعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر النسائية.

وأوضح مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي أن الدورة، التي أُقيمت بتاريخ 30 ابريل 2026، شملت مشاركات من بلديات طرابلس المركز، برقن، وادي البوانيس، زويلة، ترهونة، زليتن، القره بوللي، مصراتة، واجخرة، ضمن برنامج تدريبي ركّز على تطوير المهارات التنظيمية والإدارية.

وجاء تنظيم الدورة بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك ضمن مشروع SLM3، بهدف دعم بناء قدرات العناصر النسائية داخل مراكز التدريب وتمكينهن من أداء أدوارهن بكفاءة أعلى.

وفي كلمة لها خلال حفل الاختتام، أكدت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة أن مستوى الالتزام والتفاعل الذي أظهرته المتدربات طوال فترة البرنامج يعكس حرصًا حقيقيًا على تطوير الأداء المؤسسي.

وأشارت إلى أن هذه الدورة تمثل نقطة ارتكاز أساسية نحو بناء إدارات أكثر كفاءة وفعالية داخل مراكز تدريب المرأة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنات في مختلف البلديات.

وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج مماثلة تستهدف رفع كفاءة المرأة في مواقع القيادة والإدارة، بما يعزز حضورها في العمل المؤسسي ويسهم في التنمية المحلية.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع شهادات التقدير على المشاركات بعد استيفائهن متطلبات البرنامج التدريبي، تقديرًا لجهودهن والتزامهن.

وعبّرت المتدربات عن تقديرهن لهذه المبادرة، مؤكدات أنها وفّرت لهن مساحة لتبادل الخبرات وتطوير أدوات العمل الإداري، بما يسهم في تحسين أدائهن داخل مراكز التدريب.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سياق جهود مستمرة تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الدوليين لدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في الإدارة المحلية، خاصة في ظل التوجه نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى البلديات.