التربية تواصل برامجها لـ«تمكين المرأة» مهنياً

اختُتِمَت الدورة التدريبية التي نظمها مكتب دعم وتمكين المرأة في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، تحت عنوان «تمكين المرأة وتعزيز دورها في العملية التعليمية»، في إطار برامج تطوير الكفاءات المهنية داخل القطاع التربوي.

وجاء حفل الاختتام بحضور مدير مكتب دعم وتمكين المرأة في وزارة التربية والتعليم سهيلة شعيب، ومدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم محمد غومة، إلى جانب المدرب وسام شنب، وبمشاركة مجموعة من المتدربات.

وهدفت الدورة إلى رفع كفاءة المتدربات، وتطوير مهاراتهن المهنية، وتعزيز دور المرأة داخل العملية التعليمية، ضمن توجهات تطوير الأداء التربوي ورفع جودة التعليم في المؤسسات التعليمية.

كما ركز البرنامج التدريبي على بناء قدرات المشاركات في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في دعم حضور المرأة في القطاع التعليمي وتوسيع مشاركتها الفاعلة في بيئة العمل التعليمية.

وتأتي هذه الدورة ضمن برامج تدريبية متواصلة تنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسات التدريب، بهدف تعزيز الكفاءات المهنية للعاملات في القطاع التعليمي، ودعم سياسات تمكين المرأة في مجالات التعليم والتنمية المهنية.