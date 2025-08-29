اختتام دورة تدريبية متخصصة في الإعلام البيئي لموظفي وزارة الحكم المحلي بتونس

اختتمت الخميس في العاصمة التونسية أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في مجال “الإعلام البيئي”، التي نظمتها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، واستهدفت موظفين من مكتب الإعلام بالوزارة والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

امتدت الدورة على مدى خمسة أيام، وهدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في مجال التواصل البيئي، حيث تناولت عدة محاور أساسية منها النظريات الحديثة في التواصل المجتمعي والرقمي متعدد الوسائط، استراتيجيات التواصل التشاركي، الاتصال الشبكي، والتحديات في التواصل البيئي، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام الرقمية في التوعية بالقضايا البيئية.

وشملت الدورة تدريبات عملية على إنشاء محتوى بيئي رقمي فعال، وأدوات اتصالية متقدمة لتعزيز قدرة المشاركين على تصميم خطط ورسائل إعلامية مؤثرة تعزز الوعي المجتمعي بالحفاظ على البيئة ودعم الاستدامة.

كما تضمن البرنامج زيارة ميدانية للفضاء الثقافي الإبداعي البيئي “ريحة لبلاد” بالعاصمة تونس، حيث اطلع المشاركون على تجربة رائدة في إعادة التدوير وتحويل مكب نفايات إلى وجهة سياحية بيئية.

وشملت فعاليات الدورة محاضرات عن دور الإعلام في غرس المسؤولية البيئية وورش عمل لتصميم برامج إعلامية لترسيخ السلوك الحضاري تجاه البيئة، بالإضافة إلى جلسة نقاش مفتوح حول تقنيات جمع النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي.

وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على المشاركين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة.