اختتام دورة لتدريب القيادات التربوية على «قيادة التغيير»

اختتمت يوم الخميس الماضي الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة الموارد البشرية في الوزارة تحت عنوان “قيادة التغيير”، والتي استمرت على مدار يومين واستهدفت موظفي مكاتب وإدارات الوزارة والجهات التابعة لها.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، شهد حفل الاختتام حضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وسام الطاهر، إلى جانب مديري مكاتب شؤون المراقبات، التعاون الدولي، إدارة الموارد البشرية، رياض الأطفال، ورئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة الأسود بالجهود المبذولة في تنظيم الدورة، مؤكدةً أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يشكل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية. كما وجهت بضرورة استمرار مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في تحسين جودة الأداء التربوي والإداري.

وتعد هذه الدورة جزءًا من سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث منظومة التعليم وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي في بيئة العمل.