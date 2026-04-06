اختتام دورة متقدمة في «الطب الشرعي» لتعزيز قدرات المحققين

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، النسخة الخامسة من دورة أساسيات الطب الشرعي للمحققين، ضمن خطته للعام التدريبي 2025–2026، واستفاد منها خمسة وعشرون وكيلاً للنائب العام.



وبحسب مكتب النائب العام، تأتي الدورة ضمن برنامج تنمية مقدرة المحققين على الخبرة الفنية، بهدف رفع مستوى معرفتهم في العلوم المرتبطة بالعدالة الجنائية والأدلة الفنية، ودعم عملهم القضائي في إدارة مسرح الجريمة وتحليل المعلومات المرتبطة بالقضايا الواقعية.

واشتملت فعاليات الدورة على حلقات نقاش وتمرينات عملية، ودراسات ميدانية للمواقع الواقعية، وزيارات إلى المشرحة والمعامل للتعرف على العمل الميداني للطب الشرعي، ما يعزز قدرة المحققين على الاستجابة القضائية الدقيقة.

هذا ويسعى مركز البحوث الجنائية والتدريب إلى تطوير الكفاءات الفنية للمحققين والأعضاء الجدد في الهيئات القضائية، عبر برامج تدريبية عملية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق الميداني، لتعزيز جودة التحقيقات الجنائية وضمان استناد القرارات القضائية إلى أدلة موثوقة ومتقدمة علميًا.