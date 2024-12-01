اختتام دورتي «إدارة الوثائق وحفظها» في مصراتة

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، يوم الخميس النسختين الخامسة والسادسة من دورة “إدارة الوثائق وحفظها وأرشفتها”.

وقد نُفِّذَت الدورتان خلال خمسة أيام، بواسطة مُدرِّب وطني، لفائدة ثلاثين من موظفي الإطاريْن الكتابي والإداري العاملين في هيئة النيابة العامة، ضمن نطاق دائرة محكمة استئناف مصراتة.

وتضمّنت الدورتان مسائل تتعلق بنظام التوثيق والأرشفة – الورقي والإلكتروني – ومراحله، وأنواعه، وأنواع المستندات والوثائق والملفات، وكيفية إعداد مخطط تصنيفها، وطرقه، وآليات ترميزها، وإدراج ما يتعلق بها من بيانات بعد رقمنتها، لفهرستها مادياً ووصفياً، بواسطة كاشف يُنشيء رابطاً يُسهِّل الرجوع إلى المحفوظات والمؤرشَفات، ويضمن كشف العلائق بينها.

وتهدف الدورتان إلى رفع مقدرة الإطار المُسانِد، استجابةً لمتطلبات مشروع التحوّل الرقمي، الذي دشّنته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة.