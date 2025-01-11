شارك أعضاء مجلس النواب عزالدين قويرب، زايد هدية، عيسى العريبي، إدريس عمران، محمد تامر، في اختتام فعاليات بطولة ليبيا التمهيدية لسباق الصقور التي نظمتها الهيئة الليبية للصيد البري والرماية.

وشهدت البطولة “أجواء حماسية وتراثية عكست روح المنافسة وأصالة التراث الليبي العريق، حيث تنافس المشاركون على لقب البطولة، وقد تم في ختام الفعاليات تكريم الفائزين بالمراكز الأولى وتوزيع الجوائز”.

هذا “تأتي هذه البطولة ضمن جهود رئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق خالد خليفة حفتر، لتطوير رياضة الطيور الجارحة والحفاظ على التراث الليبي بما يسهم في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة”.

وحضر الفعالية “رئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق خالد خليفة حفتر والفريق أيوب بوسيف ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي ووزير الدولة لشؤون الاتصال الدكتور خالد السعداوي ورئيس جهاز الوطني للتنمية الدكتور جبريل البدري”.