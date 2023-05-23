اختتام فعاليات مؤتمر «السيهاتي» العالمي للتبادل الثقافي والحضاري

اختُتِمت بالعاصمة البريطانية لندن، فعاليات مؤتمر السيهاتي العالمي للتبادل الثقافي والحضاري، بحضور العديد من الشخصيات المؤثرة العالمية والمحلية.



وافتتح الشيخ الدكتور عبد الله علي السيهاتي الرئيس الفخري للمركز فعاليات المؤتمر في القاعة الملكية لمقاطعة كينزنغتون في لندن، حيث تم افتتاح المؤتمر بحضور نخبة من العلماء والمثقفين والدبلوماسيين ومنهم سفير لاوس في لندن، وسوفا مايز مرشحة حكومة اركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار التعاون الدولي في قطاع الاقتصاد والتجارة الدولية للحكومة الأمريكية أوليفر ماتار، وممثلين عن مجلس حكومة مدينة لندن ومنهم سايدا بيلو المدير التنفيذي لقطاع التنوع الثقافي والتضمين في لندن، وأشر غريج عمدة مدينة بريستول، وممثلين عن قطاع الاستدامة من منظمة ارنست اند يونغ، وممثلين عن مجموعة ريميني الإيطالية والجامعة الكاثوليكية في روما، وروري مور مستشار الاستدامة لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون والحالي ريشي سوناك، وريتشارد ثيكيبني الرئيس التنفيذي لقطاع الإبداع في منظمة بيني البريطانية، وسير جابرييل اندرييولي المستشار الاستراتيجي لمنظمة ابسكس في دبي بالإضافة إلى 34 متحدث دولي في مجالات الاستدامة الثقافية، البيئية، وعلاقتها بالتبادل الثقافي.

وفي اختتام اليوم الثاني للمؤتمر تم تكريم الدكتور عبد الله علي السيهاتي من المملكة العربية السعودية السفير العالمي للتسامح الثقافي نظير جهوده لدعم مبادرات الثقافة والتسامح والتنوع الثقافي عالميا، وتكريم جمعة الماجد من دولة الإمارت العربية المتحدة القائد الثقافي المؤثر العالمي لتأثيره في مسيرة الثقافة المحلية والعالمية من خلال مؤسساته الثقافية والتراثية.

كما تم تكريم العديد من الشخصيات العالمية والشركات والمتحدثين الذين أثروا المؤتمر بأحدث ما وصلت إليه علوم الاستدامة ومجالات الانفتاح الثقافي والتبادل الحضاري من أجل استدامة ثقافية عالمية.