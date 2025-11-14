اختتام فعاليات مسابقة القرآن الكريم والخطابة تحت شعار «كتاب الله يجمعنا»

اختُتمت الخميس، 13 نوفمبر 2025م، فعاليات مسابقة القرآن الكريم والخطابة على مستوى ليبيا، التي نظمتها الإدارة العامة للنشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم، واستضافتها مدرسة الخنساء التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية زليتن، تحت شعار “كتاب الله يجمعنا”، ضمن خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2025–2026م.

وشهد الحفل الختامي حضور وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ عبدالله قادربوه، ووكيل وزارة الثقافة، وأعضاء المجلس البلدي زليتن، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، في تأكيد على الاهتمام الرسمي بهذا الحدث التربوي والديني.

وشملت المسابقة عدة جوانب في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، تضمنت: جزء تبارك وجزء عمّ معًا، ربع يس القرآن الكريم كاملًا، جزء عمّ، إضافة إلى جانب الخطابة، الذي هدف إلى تنمية مهارات البيان والإلقاء لدى الطلاب.

وشارك في المسابقة 60 متسابقًا من مختلف مناطق ليبيا، بواقع 40 مشاركًا في جانب القرآن الكريم و20 مشاركًا في جانب الخطابة. وقد اختارت لجنة التحكيم الثلاثة الأوائل عن كل جانب، بعد منافسة متميزة عكست مستوى الطلاب وقدراتهم.

وفي ختام الحفل، باركت وزارة التربية والتعليم للفائزين ما حققوه من نتائج مشرّفة، مؤكدة استمرار دعمها لحفظة كتاب الله، وحرصها على تعزيز مهارات الخطابة واللغة العربية في أوساط النشء، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التواصل والتعبير بثقة واقتدار.