اختتام فعاليات معرض ليبيا الدولي للتعليم في طرابلس

اختتمت مساء أمس، فعاليات “ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للتعليم والتدريب” في نسخته الرابعة، الذي أقيم في القاعة الكبرى بالمدينة الرياضية بطرابلس بين 3 و 6 فبراير، تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل.

وتضمن حفل الختام توزيع شهادات تقدير للمؤسسات العامة والخاصة المشاركة في المعرض، وتكريم الرئيس الفخري لهذه الدورة وزير العمل والتأهيل.

وتميزت مشاركة وزارة العمل في أجنحة المعرض بحضور مركز المعلومات والتوثيق، ومركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، والمركز الليبي الدولي الذي قدم الدورات التدريبية التي ينفذها بجانب عرض مبادرة مهنتك مستقبلك.

وشارك مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل والتأهيل في جناح استعرض فيه البرامج الخاصة باعتماد الجودة والمعايرة المهنية وصندوق تنمية الموارد البشرية بجانب صندوق التسهيلات المالية.

ويعتبر المعرض مساحة مميزة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، ويعزز التشبيك بين هذه الجهات، كما يتميز بأنه لقاء علمي دولي يواكب حداثة التعليم والتدريب.

وفي ختام الحفل قامت ادارة جودة التدريب بمنح شهادات مشاركة للشركات والمؤسسات التدريبية المعتمدة.