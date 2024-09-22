اختتام فعاليات مهرجان «أيام الصيف»

اختتمت في العاصمة طرابلس، أمس، فعاليات مهرجان “أيام الصيف”، بمشاركة مايفوق 3000 متسابق ومتسابقة من جميع الأعمار.

وبمناسبة اختتام فعاليات المهرجان، “انطلق أمس من كورنيش حي الأندلس نصف ماراثون العاصمة في دورته الخامسة بمشاركة مايفوق 3000 متسابق ومتسابقة من جميع الأعمار”.

وبحسب ما نشرت حكومة الوحدة الوطنية، “بدأ السباق من كورنيش حي الأندلس مرورًا بجزيرة سوق الثلاثاء وصولًا إلى القبة الفلكية واختتاماً بالعودة لنقطة البداية”.

وقالت: “كل الشكر للجهات المنظمة والجهات الأمنية على الجهود المبذولة في انجاح هذا الحدث الرياضي الكبير”.

هذا وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبيدالحميد الدبيبة، فعاليات مهرجان أيام الصيف 2024، في يوليو الفائت.