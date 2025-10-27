اختتام مؤتمر «الوظيفة العامة في ليبيا».. مناقشات موسعة حول الحوكمة والرقمنة

اختتمت أعمال مؤتمر “الوظيفة العامة في ليبيا: واقع ممارساتها وآفاقها المستقبلية”، الذي استضافه ديوان مجلس النواب ونظّمته كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف الجامعات الليبية.

وتضمّن اليوم الختامي للمؤتمر تقديم عدد من الأوراق العلمية التي تناولت مواضيع حيوية، منها الحوكمة الرشيدة كآلية فعّالة للحد من الفساد الإداري، والتحول الرقمي في التعليم التقني ومعوقاته وآليات التغلب عليها، وكذلك متطلبات التحول نحو مبادئ الحوكمة لتحسين مخرجات العمل.

كما تم مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بالمهارات الكتابية في الوظائف العامة، وأثر القيادة الأخلاقية على جودة الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى تقييم سياسات الوظيفة العامة في ليبيا وإصلاح وظيفة الموارد البشرية في الإدارات العمومية بالدول النامية.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات موسعة بين المشاركين حول ما تم طرحه من أوراق علمية، وتبادل الخبرات والأفكار حول سبل تطوير وتحسين الوظيفة العامة في ليبيا.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم نائب رئيس ديوان مجلس النواب، الدكتور رسمي بالروين، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب وموظفي الديوان تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات المؤتمر. كما تم تكريم المشاركين تقديرًا لإسهاماتهم العلمية في نجاح أعمال المؤتمر.