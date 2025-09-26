وزارة النفط تختتم «مؤتمر ليبيا للطاقة».. 450 مشاركاً يناقشون مستقبل القطاع

اختتمت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية فعاليات مبادرة جيل الطاقة ومؤتمر ليبيا من أجل انتقال عادل ومستدام للطاقة، إلى جانب المعرض الوطني للطاقة، بعد يومين حافلين في 24-25 سبتمبر 2025، جمعا أكثر من 450 مشاركًا حضوريًا ومئات المتابعين عبر الإنترنت، في حدث نوعي عزز الحوار حول مستقبل قطاع الطاقة في ليبيا.

شهد اليوم الثاني أربع جلسات حوارية غنية تناولت موضوعات حيوية منها:

الشباب ومستقبل الطاقة في ليبيا

الرؤية الوطنية للانتقال العادل والمستدام للطاقة

المرأة في قطاع الطاقة: التنوع والابتكار

تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات في قطاع الطاقة

بالإضافة إلى ذلك، شكلت فترات الاستراحة فرصة مثمرة للتواصل بين الشباب والخبراء وصنّاع القرار، مما عزز فرص التشبيك وتبادل الخبرات.

يعكس هذا النجاح الكبير التزام وزارة النفط والغاز وشركائها بفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون نحو مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في ليبيا.

وقد نظمت الفعاليات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.