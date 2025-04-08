اختتام مباريات «المجموعة الثانية» في الدوري الممتاز

اختتمت مساء أمس الإثنين، مباريات الأسبوع الأخير من مرحلة الإياب “للمجموعة الثانية” من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ووفق وكالة “وال”، “على ملعب مدينة شحات، انتهت مباراة “الهلال” مع مستضيفه “الصداقة” بالتعادل الإيجابي 1-1، ليظل “الهلال” في صدارة المجموعة والمركز الأول برصيد 34 نقطة، بينما تأهل “الصداقة” إلى الدور السداسي برصيد 24 نقطة، صحبة “الهلال والأهلي بنغازي”.

وبحسب الوكالة، “في ملعب شهداء بنينا الدولي، حقق فريق “الأهلي بنغازي” فوزًا مهمًا على ضيفه “الأندلس” بهدف نظيف، ليظل في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد “الأندلس” عند 18 نقطة في المركز الخامس”.

و”على ملعب مدينة إجدابيا، خيم التعادل السلبي على مباراة “التعاون والمهدية”، ليحافظ التعاون على المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما هبط فريق “المهدية” إلى الدرجة الأدنى برصيد 6 نقاط في المركز الأخير”.

و”في ملعب مدينة سرت، حقق “المروج” فوزًا مهمًا بثلاثة أهداف لهدف على “البرانس”، ليصل “المروج” إلى النقطة 12، بينما ظل “البرانس” في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، ليخوض الفريقان معًا مباراة ملحق تفادي الهبوط”.