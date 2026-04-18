التربية تختتم منافسات «حفظ القرآن» على مستوى ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اختتام فعاليات مسابقة القرآن الكريم على مستوى ليبيا للبنين والبنات، والتي احتضنتها مدينة زليتن يوم الخميس 16 أبريل 2026، وذلك ضمن خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، وفي إطار تنفيذ خطة الوزارة المعروفة بخطة الـ100 يوم.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلبة من مختلف مناطق البلاد، حيث تنافسوا في عدة فروع شملت جزء عم، وجزء عم وتبارك، وربع القرآن الكريم، إضافة إلى فئة حفظ القرآن الكريم كاملًا، في مشهد يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا النشاط التربوي.

وجرت المنافسات في أجواء روحانية وتربوية، عكست حرص المؤسسات التعليمية على تعزيز حفظ القرآن الكريم وترسيخ القيم الدينية لدى الطلبة، إلى جانب دعم الأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم العلمية والسلوكية.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه المسابقة تأتي ضمن برامج وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى رعاية الطلبة المتميزين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، مع تشجيعهم على مواصلة التفوق في الجوانب الدينية والتعليمية، بما يدعم بناء جيل واعٍ ومتمسك بالقيم.

واحتضنت مدينة زليتن فعاليات المرحلة الختامية، حيث جرى تنظيم المنافسات النهائية تحت إشراف لجان متخصصة ومتابعة تربوية مباشرة، لضمان سير المسابقة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وتندرج مسابقات القرآن الكريم ضمن أبرز الأنشطة التربوية في ليبيا، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على تنظيمها بشكل دوري ضمن خططها السنوية، بهدف تعزيز حفظ القرآن الكريم بين الطلبة وترسيخ حضوره في البيئة التعليمية.

وتحظى هذه المسابقات باهتمام واسع داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية، لما تمثله من مزيج بين البعد التعليمي والديني، ودورها في تعزيز الهوية الثقافية والدينية لدى الأجيال الناشئة.