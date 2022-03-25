اختتام مشاورات تونس حول القاعدة الدستورية للانتخابات

أُختتم أمس الخميس، في العاصمة التونسية، اجتماع تشاوري عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام، مع وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح للجنة المشتركة التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة، بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء الانتخابات.

وبحسب ما أفادت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر، فقد حضر الجلسة الختامية ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية.

وتقدمت وليامز بالشكر للمجلس الأعلى للدولة على تفاعله البَنّاء، وأعربت عن ثقتها من أن زملائهم في مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا.

وأضافت وليامز: “باب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوحاً على الدوام.. سنبذلُ كل ما يمكن من أجل ليبيا”.