اختتام مناقشات «اللجنة الاستشارية» حول الانتخابات في طرابلس

اختتمت اللجنة الاستشارية التي أنشأتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماعها الثاني والذي استمر ثلاثة أيام في طرابلس.

أجرت اللجنة مناقشات حول الإطار الانتخابي الحالي، مع التركيز على الجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

وإدراكاً لترابط العديد من هذه القضايا مع بعضها، أكد الأعضاء على أهمية اتباع نهج شامل لحل هذه التحديات.

وجرت مناقشة العديد من المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمة اللجنة المحددة. واتفقت اللجنة الاستشارية على معاودة الاجتماع في الأيام المقبلة لمواصلة عملها.

وأشادت البعثة بالمناقشات البناءة والالتزام والتفاني الذي أظهره أعضاء اللجنة في العمل على تقديم مقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي المستدام.