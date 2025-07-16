اختتام ناجح لـ«بوابة التميز» في ترهونة.. تدريب متخصص يرفع كفاءة الخدمة الاجتماعية

اختتمت المرحلة الأولى والرابعة من المشروع التدريبي الخاص بإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بعنوان “بوابة التميز في الخدمة الاجتماعية والدعم والإرشاد النفسي”، والذي يهدف إلى إعداد المدرب الرئيس في التخصصين، تحت إشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وبالتعاون مع جامعة الزيتونة.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، شهد البرنامج مشاركة 26 متدرباً من مراقبة التربية والتعليم ببلدية ترهونة، وحضر الحفل كل من مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي نادية البكوش، ورئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد الصادق، والمسجل العام بالجامعة الدكتور محمد أحمد، بالإضافة إلى مراقب التربية والتعليم ببلدية ترهونة خالد التمتام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزيتونة وموظفي ديوان مراقبة ترهونة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، وجهت الأستاذة نادية البكوش تحية تقدير وامتنان للمتدربين، مؤكدة أن النجاح الذي حققوه يعد فخراً لهم ولمؤسساتهم وللمدينة، وحثّت الجميع على مواصلة طريق العطاء والنجاح.