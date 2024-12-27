اختتام ورشات عمل مبادرة «الإعلام من أجل التنمية»

اختتمت ورش العمل التدريبية التي أقيمت ضمن مبادرة الإعلام من أجل التنمية، التي ينظمها صندوق دعم الإعلاميين والمؤسسة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام.

شهد فعاليات الختام وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، واستهدفت هذه الورش حوالي 122 متدربًا من مختلف التخصصات الإعلامية، أنهوا البرنامج التدريبي بنجاح، وتحصلوا على شهادات تقدير معتمدة من المعهد نظير مشاركتهم في الورش والتزامهم.

وأشرف اللافي على تكريم المدربين تقديرا لدورهم وجهودهم في إنجاح هذه المبادرة، وإسهامهم في نقل الخبرات والمعارف الإعلامية والصحفية للمتدربين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة الوطنية للإعلام مع معهد الجزيرة للإعلام خلال فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية ودعم قطاع الإعلام الوطني.