اختتام ورشة التدريب حول تغطية «الانتخابات البلدية»

أاختتمت أعمال الورشة التدريبية الثانية التي نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية، في مقر المركز الإعلامي للمفوضية، والتي استمرت لمدة يومين.

وركّزت على “تطوير مهارات مقدمي البرامج في تغطية الانتخابات البلدية (المجموعة الثانية– 2025)، بهدف ضمان نقل موضوعي وموثوق لمجريات العملية الانتخابية”.

وخلال اليوم الختامي للورشة، افتتح خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، الجلسات التدريبية بكلمة ترحيبية “شكر فيها المشاركين على التزامهم، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في توعية الجمهور وتوفير المعلومات الدقيقة خلال مختلف مراحل الانتخابات”.

وشملت فعاليات اليوم الثاني “عدة جلسات مهمة، بدأت بمحاضرة قدمها مصطفى الفرجاني، مسؤول ملف التدريب في الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، حول “التصدي للأخبار المضللة والزائفة أثناء الانتخابات”، حيث تناول فيها أساليب رصد وتصحيح الأخبار الزائفة التي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، تلا ذلك مشاركة من محمد الصغير، مدير منصة “فلتر”، الذي استعرض جهود المنصة في مكافحة التضليل الإعلامي في الفضاء الرقمي المرتبط بالانتخابات”.

كما قدم عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، “جلسة حول “دور الإعلام في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات”، حيث أكد على ضرورة توفير محتوى إعلامي شامل ومتاح للجميع لضمان تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في المشاركة الانتخابية”.

في سياق آخر، قدّم عبدالباسط النفاتي، رئيس قسم التدريب والإجراءات، “شرحًا تفصيليًا حول “آليات الطعون الانتخابية”، موضحاً الإجراءات القانونية التي تضمن الشفافية في التعامل مع الطعون”.

واختتم المشاركون الورشة “بجولة تعريفية في مقر المفوضية شملت مختلف الأقسام والإدارات، بما في ذلك مركز العد والإحصاء، للتعرف على العمليات اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات”.

وتأتي هذه الورشة “ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها المفوضية لتعزيز قدرات الإعلاميين وضمان تغطية مهنية وعادلة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى توعية الجمهور بأهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات البلدية”.

اختتام الورشة التدريبية الثانية لموظفي قناتي ليبيا الرسمية وليبيا الوطنية حول تغطية الانتخابات البلدية أُختتمت اليوم… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥