التربية تنظم برنامجاً لتطوير مهارات «الكوادر التعليمية»

اختتمت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الورشة التدريبية التي حملت شعار “تمكين الأخصائي الاجتماعي نحو الوعي وحماية الجيل”، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من الكوادر العاملة في المؤسسات التعليمية.

وشملت الورشة ثلاثين أخصائيًا اجتماعيًا من مراقبات التربية والتعليم في بلديات جنزور وأبوسليم وعين زارة، ضمن برنامج تدريبي هدف إلى تعزيز الدور المهني للأخصائي الاجتماعي داخل البيئة المدرسية، ودعم قدراته في تقديم خدمات اجتماعية ونفسية متخصصة للطلاب.

ونُفذت الورشة بالتعاون مع منظمة زدني للثقافة والتدريب والتنمية، وركزت على تطوير مهارات الأخصائيين في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ورفع مستوى الوعي بأساليب الحماية والوقاية داخل المدارس، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الورش تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الدور الاجتماعي داخل المنظومة التعليمية، ودعم الكوادر التربوية في مواجهة التحديات المجتمعية التي قد تؤثر على العملية التعليمية والطلاب.