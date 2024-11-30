اختتام ورشة عمل «الاقتصاد الدائري» التي أقيمت في تونس

اختتمت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة روستوك الألمانية في تونس، والتي جاءت تحت عنوان “الاقتصاد الدائري”.

شارك في الورشة موظفون من الوزارة من إدارات (التعاون الدولي، الإصحاح البيئي، النفايات، والمشروعات)، بالإضافة إلى مديري إدارات خدمات النظافة ببلديات (ترهونة، مصراتة، طرابلس المركز، جنزور، الزنتان، أبوسليم، جادو، طبرق، وشحات)، وذلك ضمن مشروع “دعم البلديات في ليبيا (SML3)” الممول من الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية (BMZ).

ركزت الورشة على التعريف بمفهوم الاقتصاد الدائري وأهميته في تقليل النفايات، وإعادة استخدامها وتدويرها، مما يسهم في تحسين خطط إدارة النفايات البلدية وتقليل الآثار البيئية السلبية.

تضمن البرنامج جلسات نظرية وتطبيقات عملية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث شهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من المشاركين.

كما تم تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري في تقليل استنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كما أُشير إلى العوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تقليل التكاليف المرتبطة باستخراج المواد الخام وإدارة النفايات، وتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تعزز الكفاءة والاستدامة.

تضمنت الورشة أيضاً زيارات ميدانية لبعض مصانع تدوير النفايات، حيث استمع المشاركون إلى شروح مفصلة عن عمليات التدوير من قبل مسؤولي المصانع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام وزارة الحكم المحلي المستمر بدعم جهود البلديات لتبني ممارسات مبتكرة ومستدامة في إدارة النفايات، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والتنمية المحلية.