اختتام ورشة عمل بطرابلس حول «تعزيز دور المرأة» في مُؤسسات إنفاذ القانون

اُختُتِمت الأربـعاء، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، أعمال ورشة عمل حول تعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون.

وأشرفت على الورشة ونظمتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وجهاز الشرطة القضائية، وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحضور ورشة العمل عدد من منتسبات الأجهزة الشُرطية والقضائية وأعضاء قانونيين.

وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة التي استمرت طيلة 3 أيام، تناولت عدد من ورقات العمل التي تخدم المحاور الأساسية للورشة لعدد من المشاركين، تمثلت في: