اختتام ورشة عمل بطرابلس حول «تعزيز دور المرأة» في مُؤسسات إنفاذ القانون

اُختُتِمت الأربـعاء، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، أعمال ورشة عمل حول تعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون.
وأشرفت على الورشة ونظمتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وجهاز الشرطة القضائية، وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحضور ورشة العمل عدد من منتسبات الأجهزة الشُرطية والقضائية وأعضاء قانونيين.
وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة التي استمرت طيلة 3 أيام، تناولت عدد من ورقات العمل التي تخدم المحاور الأساسية للورشة لعدد من المشاركين، تمثلت في:
- النجاحات والتحديات التي تواجه المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون على مستوى الهيكلية والقوانين والسياسات واللوائح.
- دور الموظفات المدنيات في مؤسسات إنفاذ القانون.
- دور التوظيف وبناء القدرات النسائية في مؤسسات إنفاذ القانون.
- دور الإعلام في تعزيز دور المرأة العاملة في مؤسسات إنفاذ القانون.
- الخروج بخطة عمل لتعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون ونقل التوصيات إلى وزارتي العدل والداخلية.
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