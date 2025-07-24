اختتام ورشة عمل حول «القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية»

اختتمت اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أعمال ورشة العمل التي نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بإشراف إدارة التنفيذ على الهيئات القضائية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والمخصصة لرؤساء الأقلام المدنية بالمحاكم الجزئية، تحت عنوان “القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية”.

وتضمن برنامج اليوم الثاني ثلاث جلسات متتالية:

افتتحت الجلسة الأولى التي قدمها الأستاذ علي أبو راس، حيث تناول قواعد وإجراءات رفع المنازعة الانتخابية، مع التركيز على آليات القيد والإعلان وسداد الرسوم.

تلتها الجلسة الثانية التي خُصصت لموضوع اللوائح الانتخابية، وناقشت الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بإعداد واعتماد اللوائح في السياق الانتخابي.

في الجلسة الثالثة والأخيرة، استعرض الأستاذ أشرف حمودة مدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية، وحسن العلواني رئيس قسم المرشحين والأحزاب السياسية، الدروس المستفادة من الانتخابات، وقدموا مجموعة من المقترحات لتطوير الأداء وتحقيق المزيد من الفاعلية في إدارة العملية الانتخابية.

وتندرج هذه الورشة ضمن جهود المفوضية المستمرة لتعزيز كفاءة الشركاء القضائيين وتمكينهم من أداء دورهم في فض المنازعات الانتخابية، دعمًا لنزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.