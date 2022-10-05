اختتام ورشة عمل في مجال الأمن الانتخابي

اُختُتِمت اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، ورشة عمل في مجال “الأمن الانتخابي” تحث إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وحضر اختتام الورشة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة وعضو اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات ومساعدي الشؤون الأمنية بمديريات أمن (سرت – سبها – طرابلس – زوارة – ترهونة – مسلاته – جنزور – السهل الغربي – جادو – الشاطئ – القره بولي)، وعدد من الضباط.

وأوضح مدير إدارة العمليات الأمنية أن سياسة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من خلال إدارة تأمين وحماية الانتخابات تهدف إلى تأهيل كوادر أمنية قيادية بكافة المديريات والإدارات العامة والأجهزه الأمنية بمختلف مكوناتها على كامل التراب الليبي، وذلك للاستعداد الدائم والجاهزية التامة للقيام بأي واجبات تتعلق بتأمين الانتخابات البلدية أو البرلمانية أو الرئاسية، وفق قوله.