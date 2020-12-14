اختراق إسرائيلي لحسابات معارضين إماراتيين

أفادت مصادر إعلامية، بتعرض حسابات معارضين إمارتيين على مواقع التواصل لهجمات اختراق إسرائيلي.

ونقلت شبكة “عربي 21” عن معارضين إماراتيين قولهم، إن حساباتهم عبر تطبيق “تيليغرام” تعرضت لمحاولات اختراق مصدرها الكيان الإسرائيلي.

وذكر الناشطان حميد النعيمي، وإبراهيم آل حرم، أن رسائل بروابط مصدرها إسرائيل وصلت إلى حساباتهم في “تيليغرام” تُفيد بأن مستخدمين من جهاز آخر دخلوا إلى حساباتهم.

وعلق النعيمي: “يبدو أن الإمارات صارت مستعمرة إسرائيلية وأن المخابرات الإماراتية صارت تتبع الموساد”.

فيما قال آل حرم: “من ثمرات التطبيع الإماراتي ولأننا ندافع عن فلسطين، اختراق برنامج التلغرام الخاص بي والاختراق تم من إسرائيل”.

يُشار إلى النعيمي وآل حرم هما معارضان إماراتيان صادر بحقهما أحكام غيابية بالسجن في قضية الانتماء إلى “حركة الإصلاح”.

وطبعت الإمارات علاقاتها رسميا مع الكيان الإسرائيلي في سبتمبر الماضي، إلا أن تطبيعا في مجالات مختلفة بدأ منذ سنوات بين الطرفين، بما فيه مجال الأمن السيبراني.

من ثمرات #التطبيع_الإماراتي ولأننا ندافع عن فلسطين ، اختراق برنامج التيليجرام الخاص بي والاختراق تم من #إسرائيل

هل تعرض بعضكم لمحاولة كهذه ؟؟ pic.twitter.com/S9cEebc1Ps — humaid alnuaimi (@humaid22) December 14, 2020

تصلني رسائل أن هناك محاولة لاختراق حساب التليجرام من إسرائيل ..

يبدو أن الإمارات صارت مستعمرة إسرائيلية وأن المخابرات الإماراتية صارت تتبع الموساد 🙂 pic.twitter.com/4nHZzG09TG — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) December 14, 2020