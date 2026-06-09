«اختراق سيبراني» يستهدف أنظمة المصرف المركزي.. استنفار تقني لاحتواء الحادث

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن رصد حادث سيبراني أثر على عدد من أنظمته وخدماته التقنية، مؤكداً أنه جرى فور اكتشاف الواقعة تفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية الأعمال وفق المعايير المعتمدة، مع اتخاذ خطوات احتوائية شملت عزل الأنظمة المشتبه بتعرضها للحادث للحد من آثاره المحتملة.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن الفرق الفنية المتخصصة باشرت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والخبراء والشركات الداعمة العالمية أعمال التحقيق والتحليل الفني لتحديد طبيعة الحادث ونطاقه وآثاره المحتملة على الأنظمة والخدمات المتأثرة، بالتوازي مع تنفيذ خطة استعادة الأنظمة بشكل تدريجي وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات المرتبطة بالوقائع السيبرانية المماثلة تحتاج عادة إلى وقت كافٍ لجمع الأدلة والتحليل الفني الدقيق قبل الوصول إلى نتائج نهائية معتمدة، موضحاً أن مؤسسات مالية وحكومية كبرى حول العالم شهدت حوادث مشابهة استغرقت فترات متفاوتة لاستكمال التقييم الفني والإجراءات التصحيحية.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن أعمال التحقق والتقييم الفني لا تزال مستمرة لتحديد جميع أبعاد الحادث وآثاره المحتملة، بما في ذلك التحقق من أي تأثير محتمل على البيانات أو المعلومات، مشيراً إلى أنه حتى تاريخه لا توجد مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة.

وبيّن أن التأثير اقتصر على عدد محدود من الأنظمة التي يجري استرجاعها بشكل تدريجي، فيما تواصل بقية الخدمات عملها بصورة اعتيادية، بما في ذلك خدمات البطاقات المصرفية وخدمة LYPAY وغيرها من الخدمات التشغيلية.

وشدد المصرف على أن حماية استقرار النظام المالي وسلامة المعلومات تمثل أولوية قصوى، مؤكداً استمرار العمل بأعلى درجات الجدية والمسؤولية لتعزيز الأمن السيبراني وضمان استمرارية الخدمات، على أن يتم إعلان أي مستجدات أو نتائج مؤكدة فور اعتمادها رسمياً.