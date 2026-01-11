اختراق ضخم لـ «إنستغرام».. بيانات ملايين المستخدمين في خطر!

أعلنت شركة Malwarebytes الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني أن مجموعة هاكرز مجهولين تمكنت من سرقة بيانات حساسة تتعلق بأكثر من 17.5 مليون حساب على منصة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان نشرته على منصة Х: “تمكن مجرمون سبرانيون من الحصول على معلومات تشمل أسماء المستخدمين، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، وغيرها من البيانات الشخصية المرتبطة بالحسابات المخترقة”.

وذكر موقع Notebookcheck المتخصص في مراجعات واختبارات الأجهزة الإلكترونية والأخبار التقنية أن القراصنة قد يستخدمون البيانات المسروقة في تنفيذ هجمات تصيد احتيالي، أو لاختراق الحسابات واستغلالها بشكل غير قانوني.

وأوضحت المصادر أن الثغرة الأمنية التي أفضت إلى هذا التسريب تعود لعام 2024، ما يسلط الضوء على المخاطر المستمرة في حماية البيانات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرضت منصات التواصل الاجتماعي بشكل متزايد لهجمات إلكترونية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما يثير مخاوف أمنية كبيرة للملايين حول العالم. وتعد “إنستغرام” إحدى أكبر المنصات المستخدمة يوميًا لمشاركة الصور والفيديوهات، مما يجعلها هدفًا جذابًا للقراصنة.

وفي تاريخها، شهدت المنصة عدة تسريبات أمنية كان آخرها في 2024، حيث استُخدمت الثغرات في برامج خارجية للوصول إلى بيانات المستخدمين، ما دفع شركات الأمن السيبراني لتعزيز أنظمة الحماية وتوعية المستخدمين بضرورة تحديث كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية.