اختفاء شاب سعودي في القاهرة والسلطات تبحث عنه

تداولت وسائل إعلام وناشطون في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأخيرة، نبأ اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان غازي شطا، في مصر منذ نحو شهر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، منها “العربية”، أن الشاب هاتان شطا اختفى منذ خروجه من منزله في حي “الرحاب” بالعاصمة المصرية القاهرة قبل شهر من الآن.

وأوضحت أنه تم إبلاغ السفارة السعودية والسلطات المصرية، باختفاء الشاب السعودي عن الأنظار مع استمرار محاولات البحث عنه.

وقالت السفارة السعودية في بيان إنها تواصلت مع السلطات المصرية لتنسيق عمليات البحث عن الشاب المفقود.

وناشدت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، مؤكدة تقديم كافة التفاصيل بشأن حادثة الاختفاء.

ويتضح من حساب هتان شطا على منصة “إكس” أنه يعمل “مدرب حياة” (لايف كوتش) ويعرّف نفسه بأنه من رواد الأعمال ضمن برنامج “ريادة”.

وكان هتان ضيفاً على بعض البرامج السعودية متحدثاً في أمور تطوير الذات والتعلم والتسويق، كما أنه يبث مقاطع عبر منصات التواصل حول مختلف المواضيع في هذه الجوانب.