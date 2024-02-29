اختفاء شاب سوري في مغارة”عاصي الزند”

تصدّرت قضية الشاب السوري قيس الزرزور، والذي فقد في مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس(غرب)، مواقع التواصل في سورية خلال الساعات الماضية، والتي يبدو أنها انتهت اليوم مع توقف عمليات البحث.

وأعلن عناصر الدفاع المدني السوري، انتهاء عمليات البحث عن “الزرزور”، مشيرين إلى أن الجهات المختصة الأخرى تستمر بالمتابعة.

وأكد مدير الدفاع المدني منذر إبراهيم، لوسائل إعلام محلية، انتهاء عملية البحث الرابعة في المغارة والبساتين وكل الأماكن المجاورة من دون الوصول إلى أي أثر أو نتيجة.

وبين أن عناصر الدفاع المدني وصلوا إلى آخر نقطة في الكهف “مغارة عين الدلبة”، التي اختفى فيها الشاب، وبحثوا في جميع الجهات والزوايا والدهاليز ولم يتم العثور على أي أثر للشاب.

وأضاف إبراهيم: الحادثة وقعت بحسب أصدقائه بانفراد الشاب عنهم قليلاً لكي يدخل إلى المغارة وحده ولكنه تأخر عليهم ودخلوا ولم يجدوا له أي أثر، ليبلغوا أهله باختفائه، لتبدأ عملية البحث عنه، مشيراً إلى أن الشاب المفقود لا يعاني من أي مشكلة صحية سوى ضعف في النظر بحسب أهله.

هذا وتم الإبلاغ قبل أيام، عن فقدان الشاب “قيس الزرزور”، في “مغارة عين الدلبة”، بعد أن دخل مع رفاقه الثمانية إليها بقصد الاستشكاف.

يذكر أن المغارة تمّ فيها عمليات تصوير مسلسل “عاصي الزند”، الذي أدى دور البطولة فيه النجم السوري تيم حسن، وعرض خلال الموسم الرمضاني الفائت وحقق متابعة واسعة على مستوى سورية و العالم العربي.