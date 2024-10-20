اختيار أفضل مراقبي المؤسّسات التعليمية

شهد اِستفتاء اِختيار أفضل مُراقب تربية وتعليم، وأفضل مؤسّسة تعليمية، وأفضل مُدير مدرسة عن العام الدّراسي 2023–2024م ، الذي طرحته وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، في الفترة من 2 إلى 10 أكتوبر، مشاركة 26603 طالب، ومُعلّم، وولي أمر من مُختلف المناطق التّعليمية.

وبناءً على تعليمات وزير التْربية المكلف “موسى المقريف”، سيتم تكريم المُتحصِّلين على المراكز العشر الأولى لِمراقبات التّربية والتّعليم، والعشر الأولى للمؤسّسات التّعليمية، ومديري المدارس.

وأظهرتْ بيانات الاِستفتاء توافق التّراتيب الأولى لِمدير المدرسة، والمؤسّسة التّعليمية، والمراقبة مع بعضهم البعض، بحيث فاز مُدير المدرسة، ومؤسّسته التّعليمية، والمراقبة التي يتبعها بذات التّرتيب، وفيما يلي التّراتيب الأولى للاستفتاء:

التّرتيب الأوّل الأستاذ “سـالم الشـامخ” مُدير مدرسة النّصر بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية المرج.

التّرتيب الثاني الأستاذ “عبد الله إبراهيم عبد الواحد” مُدير مدرسة الشهيد محمد عبد العزيز بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية القيقب.

التّرتيب الثالث الأستاذة “أسماء مسعود عبد الله” مُدير مدرسة قراقرة بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية الغريفة.

التّرتيب الرّابع الأستاذة “أسمـاء الشيخي” مُدير مدرسة الوصال بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية حي الأندلس.

التّرتيب الخامِس الأستاذ “صالح فضـل الله” مُدير مدرسة 17 فبراير بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية بني وليد.

التّرتيب السّادس الأستاذ “عدنان الطشـاني” مُدير مدرسة 24 ديسمبر بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية تاجوراء.

التّرتيب السّابع الأستاذة “سميرة محمـد بلحمد” مُدير مدرسة طارق بن زياد بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية المرج.

التّرتيب الثامِن الأستاذة “عالية حسـن عبد الرحيم” مُدير مدرسة عمر بن العاص بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية البريقة.

التّرتيب التاسع الأستاذة “انتصار محمـد الصقر” مُدير مدرسة ذي النورين بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية عين زارة.

التّرتيب العاشر الأستاذة “سندس جمعـة صاكـي” مُدير مدرسة الأم الفاضلة بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية زوارة.

وشهد الاِستبيان مُشاركة واسِعة من مُختلف الفئات، مما يعكس رغبة قوية لدى الرّأي العام في المُساهمة في تحسِين النّظام التّعليمي، كما لُوحِظ توزيع متوازن للنتائج بين مُختلف المناطق التّعليمية، ممّا يدل على وجود جَودة تعليمية وإدارية مُتميّزة في عِدّة مناطق.