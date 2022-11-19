اختيار الإيطالي «أورساتو» لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي “فيفا” اختياره للحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور يوم غد الأحد.



واختير أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في كرة القدم بين قطر المضيفة والإكوادور على استاد البيت في مدينة الخور، بحسب ما أعلن “فيفا”.

وقال “فيفا” في بيان الجمعة: “بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018”.

وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في حين تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في المجموعة الأولى التي تضم هولندا الوصيفة 3 مرات والسنغال بطلة أفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب أفريقي.