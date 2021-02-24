اختيار دولة ليبيا لمنصب نائب مدير عام منظمة «الفاو»

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، عن اختيار دولة لمنصب نائب عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وأوضحت الوزارة أن المنظمة التي تتخذ من روما الإيطالية مقراً لها، أرسلت الموافقة النهائية لتعيين المرشح الليبى عبد الحكيم الواعر في منصب نائب المدير العام الممثل الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين عدة مرشحين من دول مختلفة.

هذا ومن المنتظر أن يستلم الواعر مهامه مع بداية شهر إبريل القادم.

وتقدمت وزارة الخارجية بالتهنئة للواعر متمنية له دوام التوفيق وأن يكون الوجه المشرف لليبيا فى منظمة “الفاو”.

يُشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة كما تُعرف باسم “فاو”، هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم.

وتقوم “الفاو” بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتعمل منظمة الأغذية والزراعة منتدى محايدا حيث تتقابل الأمم كلها على أساس الند للند لمفاوضة الاتفاقيات وسياسات المناقشة.

وتعتبر “الفاو” أيضا مصدرا للمعرفة والمعلومات الدقيقة وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة والأمن الغذائي للجميع.

وتم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك بكندا.

وفي عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن دي سي، الولايات المتحدة إلى روما، إيطاليا.

وحتى الثامن من أغسطس 2013، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي (“منظمة عضو”)، وأيضا جزر فارو و توكلو “أعضاء منتسبين”.