اختيار ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربيية للأجهزة الرقابية



انطلقت الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الدورة الـ13 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، بمشاركة رؤساء الأجهزة بالمنظمة أو من ينوبهم وممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية المتمثلة في (الانتوساي – مبادرة الانتوساي للتنمية – البنك الدولي- الافروساي E).

ومثل ديوان المحاسبة الليبي وفد رسمي مكون من رئيس الديوان خالد أحمد شكشك، ومدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة بالديوان، ومدير مكتب التعاون الدولي بالديوان ومراجع الحسابات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالديوان، بأنه تم خلال اليوم الأفتتاحي المصادقة على مشروع جدول الأعمال ومناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن متابعته لنشاط المنظمة والإجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها السابقة والتي عقدت بالجمهورية التونسية سنة 2016م، بالإضافة لاختيار المملكة العربية السعودية لاحتضان الاجتماع القادم للجمعية العامة،

كما تم إقرار برنامج عمل المنظمة للفترة القادمة وموازناتها المالية للثلاثة السنوات القادمة، واختيار أربعة أجهزة لعضوية المجلس التنفيذي (ديوان المحاسبة الليبي- ديوان المحاسبة الكويتي- مجلس المحاسبة الجزائري- المجلس الأعلى للحسابات المغربي) خلفا للأجهزة المنتهية عضويتها كما تم تعيين لجنة الرقابة المالية على حسابات المنظمة من (ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني).