اختيار سيدتين ليبيتين ضمن قائمة سفراء السلام والنوايا الحسنة

كلف المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الذي يتخذ من أسلو بالنرويج مقرا له، الأستاذة آسيا الشويهدي والمحامية انتصار بن عاشور ضمن قائمة سفراء السلام والنوايا الحسنة اعترافا بما قدمتاه من جهود من أجل حماية حقوق الإنسان وكرائدات للعمل من أجل السلام.

الجدير بالذكر أن الشويهدي كانت من أوائل الذين عملوا على تنقية الأجواء وخلق الثقة بين أهالي مصراته وتاورغاء بعد 2011م.

كما تعد المحامية انتصار بن عاشور أول امرأة ليبية تترأس حزب سياسي ومن المدافعين على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعمها المستمر للمرأة الليبية.