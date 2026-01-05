اختيار عضو بمجلس النواب لرئاسة الهيئة الاستشارية بـ«شبكة إعلام المرأة العربية»

تم اختيار عضو مجلس النواب، الدكتورة سعاد الشلي، لتتولى رئاسة الهيئة الاستشارية العليا لشبكة إعلام المرأة العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجال الإعلامي العربي.

وتعمل شبكة إعلام المرأة العربية على دعم حضور المرأة في الإعلام وتعزيز مشاركتها المهنية والاجتماعية، فضلاً عن تحقيق توازن في تمثيلها داخل وسائل الإعلام المختلفة.

ويأتي هذا الاختيار في إطار الجهود المستمرة لتمكين المرأة في الإعلام العربي وتعزيز مكانتها في المجتمع، بما يتيح لها فرصاً أوسع للمساهمة في صياغة الرأي العام والمحتوى الإعلامي على مستوى المنطقة.

هذا وتأسست شبكة إعلام المرأة العربية لتكون منصة لدعم المرأة في مختلف مجالات الإعلام، وتشجع على إشراكها في صنع القرار الإعلامي، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لمساهماتها.

ويأتي اختيار الدكتورة سعاد الشلي لرئاسة الهيئة الاستشارية العليا في وقت تتزايد فيه المبادرات الإقليمية لتعزيز دور المرأة وتمكينها من الوصول إلى مواقع قيادية في المجال الإعلامي والسياسي والاجتماعي.