اختيار وادي البوانيس مقراً لديوان الحكومة في الجنوب

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، عن اختيار مقر ديوان المجلس البلدي البوانيس ليكون مقرا لرئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، فور إتمام صيانته.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أبوجناح لمنطقة وادي البوانيس الواقعة شمال شرق مدينة سبها، خلال اليومين الماضيين، بحث خلالها مع عميد بلدية وادي البوانيس علي عكاشة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي البوانيس، وعميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش الأوضاع في المدينة.

كما بحث أبو جناح خلال زيارته أوضاع مصنع الطوب الرملي ومصنع المزرعة لصناعة الدقيق، والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذه المصانع وكيفية حلحلتها.

كما وقف نائب رئيس الحكومة على نسبة إنجاز أعمال البناء بمقر نادي العلا الرياضي بمنطقة سمنو، ووضع البنية التحتية للطرق الرئيسية المتهالكة الرابطة بين مناطق وادي البوانيس.

وأكد أبوجناح على أنه سيعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل من أجل تحسين البنية التحتية للطرق العامة ببلدية وادي البوانيس، إضافة إلى إكمال أعمال الصيانة المتوقفة بالمرافق الحكومية والخدمية، والعمل على أن تُحدِث حكومة الوحدة الوطنية تغيير إيجابي واسع بالجنوب الليبي لصالح المواطنين، وفق قوله.