اذا الأولى وليس الثانية”.. غضب برشلوني بعد “لقطة بيكيه”

وقرر رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إرسال شكوى رسمية للاتحاد الإسباني، بسبب عدم احتساب الحكم “ركلة جزاء واضحة” لفريقه، في نهاية لقائه مع ريال سوسيداد، الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.

وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لبرشلونة، في الدقيقة 93 من زمن المباراة يوم السبت، بالرغم من حالة الشد التي تعرض لها مدافع برشلونة جيرار بيكيه داخل منطقة الجزاء.

وأثار القرار غضب لاعبي برشلونة بشكل واضح، خاصة وأن الحكم احتسب ركلة جزاء لسوسيداد خلال المباراة، بسبب حالة مطابقة لحالة الشد التي تعرض لها بيكيه.

وانهالت تصريحات لاعبي برشلونة المستاءة من القرار، ومنها لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس: “لا أعلم لماذا لم يلجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لإعادة اللقطة.. لقطة بيكيه كانت أوضح من لقطتي (بوسكيتس تسبب بركلة جزاء بعد شده للاعب سوسيداد)”.

أما النجم الهولندي فرينكي دي يونغ، فقال: “إذا كنت ستمنح ركلة جزاء للحالة الأولى، فعليك باحتساب الحالة الثانية على بيكيه”.

وبعد التعادل المخيب للآمال أمام سوسيداد، أصبحت صدارة برشلونة “مهددة”، حيث سينتزع غريمه ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري، في حال انتصاره على فالنسيا مساء الأحد.