ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 317 إصابة سجلتها أمس الأحد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، “تم تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 317 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 4 حالات وفاة جديدة، وتم تسجيل 298 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813)”.

وبحسب الوزارة يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 370634 إصابة، وإجمالي الوفيات 6406 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (356) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (298) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361,813) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/TfZn7FZRvI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 8, 2021

وفي سياق متصل، وفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الصحة السعودية أمس الأحد سجلت السعودية 317 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 386 إصابة السبت، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 5 حالات وفاة جديدة، مقابل 4 وفيات في اليوم السابق، وتماثل 278 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 370278 إصابة مؤكدة منها 6402 حالة وفاة و361515 حالة شفاء و2361 حالة نشطة 408 منها حرجة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة أثناء مؤتمر صحفي متلفز أمس الأحد من أن السلطات ترصد ارتفاعا في معدل الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة، لافتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الرياض التي تخطت في الفترة الأخيرة عتبة الـ100 إصابة يوميا و سجلت خلال آخر 24 ساعة 153 إصابة.

كما أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بمرض “كورونا المستجد” في المملكة.

وحذر المتحدث المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، محذرا من خطورة التجمعات في الأماكن العامة.

وأعلن المتحدث أن السلطات الصحية وفرت على مواطني المملكة حتى الآن أكثر من 443 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا.