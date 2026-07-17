ارتفاع أسعار «البنزين والمازوت» في سوريا.. هل تنهي زيادة الأسعار الأزمة المستمرة بالمحطات؟

عادت أسعار المحروقات في سوريا إلى الارتفاع مجددًا، مع بدء تطبيق تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية اعتبارًا من يوم الخميس، في وقت لا تزال فيه أزمة توفر الوقود مستمرة في عدد من المحافظات، وسط استمرار الازدحام أمام محطات الوقود وشكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على البنزين والمازوت.

وبحسب النشرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة السورية، ارتفع سعر ليتر البنزين إلى 14 ألف ليرة سورية، بعدما كان يبلغ 12 ألفًا و500 ليرة، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 12 ألف ليرة سورية بدلًا من 10 آلاف و700 ليرة.

كما حددت الوزارة سعر ليتر البنزين أوكتان 95 عند 14 ألفًا و500 ليرة سورية، بينما بقيت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والغاز الصناعي دون أي تعديل وفق التسعيرة الجديدة.

وجاءت الزيادة الجديدة بعد أسابيع قليلة من خفض محدود في أسعار المحروقات، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى إلى مستوياتها السابقة، في ظل استمرار أزمة توريد المشتقات النفطية التي انعكست على توفر الوقود في عدد من المناطق السورية.

وشهدت محطات الوقود في المحافظات السورية خلال الأسابيع الماضية أزمة واسعة تمثلت في نقص مادتي البنزين والمازوت، إلى جانب تشكل طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات، وهي مشكلة لا تزال قائمة في بعض المناطق حتى بعد تعديل الأسعار.

ولا تزال شكاوى المواطنين مستمرة بسبب محدودية توفر المشتقات النفطية في عدد من محطات الوقود بمختلف المحافظات، وسط انتقادات لآلية توزيع الوقود، واتهامات بوجود محسوبية في عمليات الحصول على المحروقات بين منطقة وأخرى.

ويرى مواطنون أن رفع الأسعار لم ينعكس حتى الآن على تحسين توفر الوقود، في ظل استمرار صعوبة الحصول على البنزين والمازوت، بينما تتواصل التساؤلات حول أسباب استمرار الأزمة رغم تعديل الأسعار أكثر من مرة.

ويعتبر بعض المراقبين أن إعادة أسعار المحروقات إلى مستوياتها السابقة بعد التخفيض الأخير تفتح باب التساؤلات حول مدى قدرة رفع الأسعار على معالجة أزمة التوريد والاختناقات أمام محطات الوقود.

ويرى هؤلاء أن أزمة المحروقات في سوريا قد لا تكون مرتبطة بالتسعير فقط، بل ترتبط أيضًا بآليات تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكل فيه ملف الطاقة أحد أبرز التحديات الاقتصادية في سوريا، مع استمرار تأثير نقص الوقود على قطاعات النقل والإنتاج والخدمات، إضافة إلى انعكاساته المباشرة على حياة المواطنين اليومية.