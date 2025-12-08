اقترب من 4250 دولار للأونصة.. الذهب يصعد مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الاثنين، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، ما ضغط على الدولار الأمريكي ودفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.05%، ليصل سعر الأونصة إلى 4245 دولارًا، وصعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.44%، مسجلة 4216.26 دولار للأونصة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وهو المستوى الذي سجله في 4 ديسمبر الماضي، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جذبًا لحائزي العملات الأخرى.

ويشكل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في فترات التوتر المالي أو التوقعات بتغييرات السياسة النقدية، ويؤثر تحرك الدولار الأمريكي بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر، حيث يزداد الطلب على الذهب عند ضعف العملة الأمريكية.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تغييرات أسعار الفائدة الأمريكية والأزمات الاقتصادية العالمية، وارتبط المعدن الأصفر دومًا كملاذ آمن عند ارتفاع المخاطر المالية أو ضعف الدولار الأمريكي.