ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات اليومية 18%

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المبكرة رغم تراجع الذهب يوم الجمعة، إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار، ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى 1800 دولار.

وتوقع جولدمان ساكس في تقرير حديث أن يستفيد الذهب إذا تعافت الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس بقطاع التجزئة في العالم، بوتيرة أقوى كثيرا من موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19 مقارنة مع الولايات المتحدة، وأكدت السعر المستهدف للذهب البالغ ألفي دولار للأوقية (الأونصة).

وأوصى البنك بالإبقاء على مراكز دائنة في معادن النحاس والفضة والصلب والذهب وهي “أقل انكشافا على مناطق حالات التفشي الجديدة، آسيا وأوروبا مقابل الأمريكتين، وأقل انكشافا في حالة التفشي”.

ودفعت زيادة الشراء في الملاذات الآمنة الأسعار الفورية للذهب للارتفاع 18% منذ بداية العام الجاري، وتجاوز الذهب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية هذا الأسبوع وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك أن تبلغ الأسعار في المتوسط 1740 دولارا في 2020 و1988 دولارا للأوقية في العام القادم، مضيفا أن ارتفاع التضخم وضعف الدولار من بين العوامل الرئيسية التي تدعم الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلي ارتفاع منذ عام 2011، خلال الأسبوع الماضي، جاء ذلك في ظل مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، مما أدي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.