ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار في الأسواق، ما ساهم في زيادة جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.42% إلى 4009.60 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.67% إلى 4006.30 دولار للأونصة.

وقد حصل الذهب على دعم إضافي من انخفاض العملة الأمريكية، حيث تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.20% ليصل إلى 100.01 نقطة.

ويعد تراجع الدولار عاملاً مهماً في دعم أسعار الذهب، حيث يزيد ضعف العملة الأمريكية من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية.