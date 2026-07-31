ارتفاع «أسعار المحروقات» في الإمارات

أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات اعتماد أسعار الوقود الجديدة لشهر أغسطس 2026، متضمنة زيادة في أسعار مختلف أنواع البنزين والديزل مقارنة بالأسعار المعتمدة خلال شهر يوليو 2026.

وجاء تعديل الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية التي تطبقها الإمارات على منتجات الوقود، والتي تعتمد على متابعة التغيرات في أسعار الطاقة عالميًا، بهدف مواءمة الأسعار المحلية مع حركة الأسواق الدولية.

وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر وقود الديزل إلى 3.80 درهم لكل لتر خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ3.60 درهم لكل لتر في يوليو، بزيادة قدرها 20 فلسًا للتر.

كما ارتفع سعر بنزين “سوبر 98” إلى 3.60 درهم لكل لتر، بعد أن كان 3.40 درهم في يوليو، بينما بلغ سعر بنزين “خصوصي 95” نحو 3.49 درهم لكل لتر مقارنة بـ3.29 درهم سابقًا.

وشمل التعديل أيضًا بنزين “إي بلس 91″، الذي ارتفع سعره إلى 3.41 درهم لكل لتر خلال أغسطس، مقابل 3.21 درهم في الشهر السابق.

وأكدت اللجنة أن اعتماد الأسعار الجديدة يأتي في إطار نظام التسعير المرن المعتمد في الدولة، والذي يهدف إلى مواكبة حركة أسعار الطاقة العالمية، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية والحفاظ على توازن الأسعار.

وأوضحت اللجنة أن آلية التسعير الشهرية تعتمد على مراجعة مستمرة للمتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة، بما يضمن انعكاس التغيرات العالمية على الأسعار المحلية بصورة منظمة وشفافة.

وتعد أسعار الوقود في الإمارات مرتبطة بمنظومة تسعير تعتمد على متوسطات أسعار المشتقات النفطية عالميًا، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع، حيث تتم مراجعتها بشكل دوري وإعلانها قبل بدء كل شهر جديد.

ويأتي تعديل أسعار أغسطس 2026 في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية، التي تتأثر بعوامل متعددة، من بينها مستويات الإنتاج العالمي، والطلب على النفط، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في الأسواق الدولية.