ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في العالم

ذكر مؤشّر وكالة “بلومبرغ”، أن “أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت في سبتمبر الماضي بنسبة 7%”، وسط توقعات بارتفاعات أكبر مع استمرار موجات الجفاف في العالم.

وقال مايكل وايتهاد، رئيس قسم رؤى الأعمال الزراعية في مجموعة “إيه إن زد هولدينغز”: “شهدنا مؤخرا تزامن وقوع ظواهر مناخية قادت لارتفاع الأسعار، وحالة عدم اليقين إزاء الإمدادات تدفع المشترين لدفع تكلفة أعلى”.

وقال محللون من “جي بي مورغان”: “إن الجفاف الذي يضرب أجزاء كبيرة من شمال ووسط البرازيل من المرجح أن يستمر في تهديد المحاصيل في الدولة ذات الوزن الثقيل في القطاع الزراعي، ويراقب التجار التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأسود ومدى تأثير نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة على العلاقات التجارية مع الصين”.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، ويأتي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الشهر الماضي في ظل معاناة المزارعين في دول مثل البرازيل وأستراليا من الفيضانات والجفاف الشديد.