ارتفاع أسعار النفط بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام إثر تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الروسي وبدعم من توقعات من زيادة الطلب لدى أوروبا والولايات المتحدة بسبب الطقس.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 74.36 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.60% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 77.38 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.60% أيضا عن سعر التسوية السابق.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي، وخاصة النفط من روسيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن محللي “جيه بي مورغان” أن السبب في ارتفاع أسعار يرجع إلى تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات إثر تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الروسي والإيراني، والانخفاض الشديد في درجات الحرارة بمناطق عدة من أوروبا والولايات المتحدة”.