ارتفاع أسعار النفط بدعم قوة نشاط المصانع وتوقعات لانخفاض المخزون

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر أثناء الليل.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة حفزت الأمل في تعاف اقتصادي بعد الجائحة وفي الوقت الذي يتوقع فيه المحللون تراجعا للأسبوع السادس على التوالي في مخزونات الخام الأمريكية.

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل سلة عملات، متأثرا بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته حيال التضخم الأسبوع الماضي، وهو ما دعم النفط نظرا لأن السلع الأساسية المسعرة بالدولار تصير أقل تكلفة بالنسبة للمشترين العالميين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أي ما يعادل اثنين بالمئة تقريبا، إلى 46.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1447 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا إلى 43.35 دولار للبرميل.

ونقلت “رويترز” عن بوب يوجر مدير شؤون عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك قوله: ”يترقب الجميع انخفاضا، بدرجة ما، في (بيانات) معهد البترول الأمريكي مساء اليوم.. تعزز التفاؤل بفعل أرقام التصنيع والتفاؤل حيال لقاح أسترا زينيكا المضاد للفيروس“.

وتوقع المحللون في استطلاع رأي أجرته رويترز أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت نحو مليوني برميل الأسبوع الماضي، وذلك قبيل صدور البيانات الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي الساعة 2030 بتوقيت جرينتش ومن الحكومة يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات البنزين تراجعت 3.6 مليون برميل.

وفي استطلاع أجرته “رويترز” شمل 43 محللا وخبيرا اقتصاديا، أشارت التوقعات إلى أن الطلب العالمي على النفط سينكمش بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا مقارنة مع متوسط توقعات يوليو تموز الذي كان لانخفاض بين 7.2 و8.5 مليون برميل يوميا.