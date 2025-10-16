ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب حول الهند وروسيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من نقص الإمدادات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها أن “الهند تعهدت بالتوقف عن شراء النفط الخام الروسي”. هذا التصريح قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات من مناطق أخرى حول العالم.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر نوفمبر بنسبة 0.93% لتسجل 58.76 دولاراً للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” لشهر ديسمبر بنسبة 0.84% إلى 61.12 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات التداول.

وكان ترامب قد صرح في تصريحات صحفية أمس بأن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أكد له أن بلاده ستتوقف عن استيراد النفط من روسيا. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على موقف مماثل من الصين في المستقبل.

ورغم غياب تأكيد رسمي من الحكومة الهندية، قالت وزارة الخارجية الهندية إنها تعمل على زيادة مشتريات الطاقة من الولايات المتحدة، مما يشير إلى تحولات في سياسة الطاقة الهندية في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

يأتي هذا في وقت حساس بالنسبة للأسواق العالمية التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.