بعد خسائر فادحة.. أسعار النفط تسجّل ارتفاعات كبيرة

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل التوترات الجيوسياسية، وجاء الصعود بعد انخفاض حاد سجلته أسعار الذهب الأسود يوم أمس الاثنين.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 69.09 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 73.21 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.27% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وفي تعاملات أمس الاثنين، تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.25% إلى 68.94 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود “برنت” بنسبة 2.85% إلى 73.01 دولار للبرميل.